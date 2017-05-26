首屆國家影視音金融菁英班開訓！鄭麗君盼金融影視 交鋒長紅
台灣影視產業需要創意、人才、資金！如何整合是關鍵！為搭建金融與影視音的交流媒合平台，文化部今（26日）在台灣金融研訓院舉辦「第一屆國家影視金融菁英班」開訓典禮，行政院長林全、文化部長鄭麗君、金管會副主委鄭貞茂、財政部次長蘇建榮以及多位影視音、金融業界重量級人士均親自出席，象徵彼此將齊心合作，共創台灣影視長紅！
為拉近金融與影視音界間的距離，文化部將分別於今（106）年6、7月辦理「第一屆國家影視音金融菁英班」二梯次課程，期望透過培養影視音投融資種子人員，開啟影視音與金融對話。
林全院長蒞臨開訓典禮致詞時表示，台灣文化豐富多元且深具獨特性，而影視內容是國家文化的體現，同時也是重要的戰略產業。
這階段政府將扮演領頭羊，透過前瞻基礎建設計畫，加強我國數位建設，營造有利於數位創新的環境，包含建立國家文化記憶庫，豐富數位內容；普及超高畫質影視服務、協助新媒體跨平台內容產製等。
此外，將串聯金融及科技界等資源，建構有利於影視音內容發展的生態系，以國家隊概念全力支持業者進軍國際，藉由影視音內容對外輸出臺灣的文化價值，讓臺灣文化軟實力躍身國際舞台。
鄭麗君部長則表示，年初與影視界新春餐會中，文化部已宣示將與國發基金、金控、銀行、保險及創投業者共同合作，引進至少新臺幣120億元資金投入影視音產業，讓好的內容有充足的資金作為後盾。文化部已從「提升臺灣影視內容力」、「建構完善文化金融專業體系」及「拓展開發影視通路」等三面向規劃一系列政策循序推動，希望鼓舞更多優秀人才及資金投入內容製作，減少影視產業資金缺口，同時提升投資效益。
鄭部長進一步說明，為使金融挺影視化做實際行動，文化部的首要任務是拉近金融與影視音界間的距離，並建立共同語言。文化部已於4月成立「影視投融資專業協力辦公室」，陸續提供影視業者專業諮詢，協助提升內容力及與市場接軌，而本次「國家影視音金融菁英班」，將培養影視音投融資種子人員，讓金融界了解影視音產業整體狀況及發展趨勢，並透過案例研析及媒合，開啟影視音與金融對話，找尋雙方共同焦點，共創共享影視音內容文化經濟價值。
文化部表示，「第一屆國家影視音金融菁英班」，分別於6、7月辦理二梯次課程，將邀請影一製作所負責人李烈、霹靂國際公司總經理陳義方、以及通靈少女的國際合作推手施悅文等影視音界專業人士，分享影視音產業整體狀況及發展趨勢，及針對成功及未達預期的案例進行研析，並將藉由媒合活動，創造影視音與金融合作的產業新形態。
(中時電子報)
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