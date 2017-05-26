標準不一？ 韓同性戀軍官遭判刑6個月
據英國BBC新聞報導，一名不具名的南韓陸軍上尉軍官，因為與同性的軍中同袍發生性關係，遭到軍方逮捕並移送醫院拘留。昨日軍事法庭依法，判處該名軍官6個月有期徒刑，同時他也將面臨「不名譽除役」的處置，此一判決結果，引起國際特赦組織（Amnesty International）和當地公民團體極力反彈，認為軍方此舉如同「獵巫」（witch hunt），並刻意打壓該群體。根據相關報導指出，在韓國當地，同性戀在民間社會並非犯罪行為，但在軍法中，卻明文規定禁止同性戀和相關行為。
文化與社會相對保守的南韓，相較於周邊國家而言，對於同性戀的接受程度更低，連新上任的總統文在寅（Moon Jae-in）在競選期間，都曾公開表示自己無法接受同性戀者，更別說性別更單一且保守的軍方。今年4月南韓人權團體踢爆，在陸軍總參謀長張俊圭（Jang Jun-gyu）要求下，軍方全面「清查」軍中潛在和已確認的同性戀人員，有至少40至50名士官兵被登記在冊，雖然軍方矢口否認，但仍造成國際社會的高度關注。
前日我國大法官會議裁定「禁止同性婚姻一事」違憲後，讓許多爭取性傾向平等的群眾和團體感到欣慰，也預告未來兩年內，有望達成在法律上的基礎平等。相較之下，對於此次判決結果，國際特赦組織東亞研究中心執行長羅斯安妮（Roseann Rife）呼籲，「沒有人應該因為其性傾向、行為和性別遭到審判，在軍中，應該重視他們的能力、而不是性別。」
(中時電子報)
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