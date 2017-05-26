高市查獲過期「斑節對蝦」1041公斤 全數封存

高雄市衛生局封存過期的「斑節對蝦」。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局到福有公司寄庫貯放過期「斑節對蝦」的物流公司倉庫稽查。（呂素麗翻攝）

高雄市衛生局到福有公司寄庫貯放過期「斑節對蝦」的物流公司倉庫稽查並封存。（呂素麗翻攝）

台南市衛生局查獲德安百貨14樓中央廚房使用過期「斑節對蝦」，查出食材屬於台北市福有公司，並存放在高雄市仁武區某物流公司倉庫，高雄市衛生局獲報前往稽查，查獲福有公司寄庫貯放的逾期「斑節對蝦」2批，合計1041公斤全數封存，要求不得出貨。

高市衛生局於23日接獲台南衛生局通知，立即前往倉庫稽查，並依據出貨紀錄，查出高市有3家下游餐飲業者曾向福有公司叫貨，其中大大茶樓高雄和平店查有逾期「斑節對蝦」84公斤（有效日期2017年4月21日），但業者已自主標示「報廢」待退貨，業者說，發現是過期貨就沒使用，全部報廢等待退貨。

另兩家上閤屋日式料理高雄五福店及精彩火鍋高雄和平店已於去年停歇業。

衛生局表示，2批逾期「斑節對蝦」，分別有效日期2016年3月1日20箱、有效日期2017年4月21日41箱，合計1041公斤全數封存；這些逾期「斑節對蝦」是北市福有公司存放於仁武區某物流公司的貨品，由該物流公司依雙方契約保管並依福有公司通知出貨。

衛生局食品衛生科長陳建榮說，現場核對該物流公司所提貨品入出庫資料，查獲逾期「斑節對蝦」仍有出貨紀錄，已通報北市衛生局查察。

而物流公司向稽查人員表示，對是否為逾期「斑節對蝦」沒有特別注意，並不知情。

衛生局要求物流公司提出相關證明及作業流程，證明該公司沒有明知道逾期貨還出貨；違者將依食品安全衛生管理法，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時)