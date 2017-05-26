宋祖德臭嘴咒分手 謝霆鋒終於開告

謝霆鋒開告宋祖德。(取自宋祖德微博、謝霆鋒臉書)

謝霆鋒委託律師發聲明。(取自霍汶希微博)

大陸娛樂評論家宋祖德1個月前在微博瞎扯鋒菲戀協議分手，嘴砲兩人交往是為撈金，更放話若爆料有誤，願意直播吃屎。不過他事後屎沒吃，還多次人身攻擊謝霆鋒，令謝霆鋒終於忍無可忍，今(26日)透過經紀人霍汶希公開律師聲明喊告。

謝霆鋒與經紀公司委託律師發聲明，表示包括宋祖德等相關微博用戶，及轉載不時文章的媒體應立刻採取屏蔽、斷開網址等方式，停止虛假及具侵害性的報導，英皇娛樂、謝霆鋒與霍汶希保留追究相關方責任的權利，並將堅決通過法律途徑抵制網路暴力，追究謠言炮製者(含轉載者)的法律權利。

(中時電子報)