醉弟砸家具咆哮兄報警 警用辣椒噴霧制止

李男被帶回派出所保護管束。（葉書宏翻攝）

警用辣椒水噴霧。（葉書宏翻攝）

酒醉誤事！30歲李姓男子出獄後賦閒在家、時常飲酒，李男今（26日）上午10時許，酒後再度在新北市中和區住家內大呼小叫，甚至於砸毀家中家具，胞兄實在受不了，通知秀山派出所警方到場。

警方到場後，李男仍不斷大呼小叫甚至於有作勢要攻擊的舉動，李男不斷大喊「不要抓我！」情緒相當激動，警員立即上前壓制，李男扭動身體企圖脫逃，拉扯警員衣物，警員立即拿出辣椒水噴霧制止，李男被噴後才乖乖就範。

李男被帶回派出所說，「被噴得不舒服！」警方通知救護人員到場協助，待李男酒醒後才讓他離開派出所，結束一場鬧劇。據了解，李男剛出獄2個月，無業在中，酒醉鬧事已非第一次。

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(中時)