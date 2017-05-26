越南出生時母親在台？ 破獲國內最大宗販童案

外交部去年受理國人和越南配偶在越出生的子女護照時，赫然發現孩子出生時，生母竟然在台灣的離譜情形，覺得有異，通報相關單位調查，經過數月偵查，檢方和移民署今(26)日破獲國內最大宗販賣兒童案，救出8至15歲在台從事採茶、美容、種田等工作的越南孩子。

雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮臺中市專勤隊及彰化縣警察局刑事警察大隊偵辦，發現在越南的人蛇集團有計畫地找台灣老公與越南老婆當人頭父母，偽造越南兒童的出生證明，每位收取美金3000元至7000元(約台幣9至21萬元)不等代價，透過越南仲介，來台當童工。

檢警兵分20路於南投、雲林、嘉義及高雄等地執行7次拘提及搜索，共查獲廖姓及阮姓夫妻等34名假父母，以及用上述方式來台的11兒童與少年。

檢方了解，假媽媽都是已取得台灣國籍的越南籍配偶共17人，分別於2013年至2016年間，以不詳方式偽造越南裔配偶親友的越南籍17名小孩出生證明後，冒充是自己和台灣老公所生的小孩，向我國駐越南胡志明市辦事處申辦護照來台定居，其中除3名在申辦護照時被察覺有異，未獲核發護照，另有3名入境後向移民署提出定居申請時，因資料不符不予許可外，其餘11名兒童、少年均取得在臺定居許可，並分別至戶政事務所辦妥初設戶籍登記。

檢方指出入境兒童、少年除其中3名就學外，部分則從事美髮、種田、採茶等工作。全依偽造文書及護照條例等罪嫌偵辦。

(中時)