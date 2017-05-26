中橫台8線137公里處 今實施預警性封路

因連日豪雨造成上邊坡土石鬆軟，中橫公路台8線137公里恩慈路段實施預警性封路，預計明天上午8時起，視狀況採每整點戒護通行10分鐘。（公路總局提供）

因連日豪雨造成上邊坡土石鬆軟，中橫公路台8線137公里恩慈路段實施預警性封路。（公路總局提供）

中橫公路台8線137公里恩慈路段，因連日豪雨造成上邊坡土石鬆軟，加上夜間雨霧視線不佳，為顧及用路人安全，公路總局於今天17時30分實施預警性封路，管制範圍為關原加油站至洛韶路段，於明天上午8時起，視狀況採每整點戒護通行10分鐘。

(中時)