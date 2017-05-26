毒販搶生意沒戴安全帽 下體「凸」遭逮
18歲張姓毒販靠通訊軟體Line接單，還打出買五送一鞏固客源，今(26)日凌晨接獲買家下訂後急出門，沒戴安全帽，在警車面前呼嘯而過，桃園警分局青溪所員警立即上前攔查，發現他下體「好大一包」，果真查獲5包K他命，依違反毒品罪嫌移送桃檢。
桃園警分局青溪派出所警員林志遠及駱俊宇，凌晨4點半巡邏經過大業路時，有名機車騎士沒戴安全帽，超速從2人面前呼嘯而過，立即尾隨跟上，在路口順利攔下。
騎士一下車緊張不已，不敢直視，2警邊詢問、邊打量，眼尖發現他褲檔有不尋常隆起，請他配合拉起衣角，騎士一度不肯配合，僵持許久後才不情願掀開上衣，褲頭明顯露出夾鏈袋，取出後發現裡頭藏著4小包、共5.36公克重的三級毒品K他命，又在口袋菸盒裡，查獲1包K他命。
18歲的張男見紙包不住火，坦承正要前往交易，貪圖方便沒戴安全帽，豈料反倒引起警方注意被逮，自己急著送貨，也沒注意到後有警察尾隨。
員警檢視Line對話紀錄，發現他為了衝業績很拼命，還打出「買5送1」的優惠專案，令員警哭笑不得，訊後依違反毒品罪嫌移送法辦。
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(中時)
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