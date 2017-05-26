鳳凰青商會十大傑出兒童 13歲林豈臣成生命鬥士
台南市鳳凰城國際青年商業總會承辦「台南市十大傑出兒童」邁入第29年，今年從211所國小的市模範兒童中，選出10位五育並重，兼能夠鼓勵他人學習向上精神的學童，13歲的林豈臣洗腎10餘年，歷經35次急救，成為最受矚目的生命鬥士。
每年選出的台南市十大傑出兒童，會頒給獎狀、講座與豐富的獎品。重要的是瘦到肯定的榮譽，今年十大傑出兒童不乏成績優秀學生，但更閃亮的主角是歷經35次命危的林豈臣與重聽卻獲得英檢聽力優秀成績的郭子瑋兩位學童。
13歲的林豈臣從1歲起罹患腎衰竭，洗腎13年，歷經35次急救，2度插上葉克膜救回一命，他執著對抗病魔的求生意志，被讚為「生命小鬥士」，去年8月才獲得周大觀抗病圓夢助學金。
獲獎1個月後，林豈臣就心臟衰竭再度住院，醫生一度告訴林母「孩子只能走到這裡」。但他再度撐了過來，林媽媽說「除了孩子說自己已經不行，否則孩子不放棄，我也不會放棄」。今年的林豈臣再度獲選台南市十大傑出兒童榮譽，並站在台上接受頒獎。
從小有重度聽障的郭子瑋，從小就因病情奔波在各家醫院之間，已經7年處於每周都到不同地點治療的生活，但郭子瑋並未因此學習遲緩，反而參加英檢聽力、閱讀、寫作等考試，獲得不錯成績，自己訂下未來想當醫生的目標。
鳳凰城國際青商會強調選出十大傑出兒童的重點不只注重學業成績，還能五育並重，能夠啟發其他學童努力學習、向上的精神。
第29屆台南十大傑出兒童得獎名單：永福國小薛于倩、開元國小汪東緯、賢北國小黃建霖、億載國小劉沛嫻、安順國小鄭伊宸、青草國小陳佩均、德高國小郭子瑋、永華國小葛羿庭、五王國小林豈臣、新進國小翁語婕。
(中時)
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