屏東工策會辦咖啡論壇 盼打造友善城市

屏縣工策會透過公民咖啡館論壇 盼屏東邁向友善城市。(林和生翻攝)

屏東縣工商發展投資策進會今日在屏東孫立人行館，舉辦公民咖啡館的第二場會議，邀請近50名公民代表一起參與，因為這次主要議題為友善城市的建構，吸引許多銀髮族及身障朋友踴躍參加。

工策會總幹事邱名璋表示，打造一個友善的城市，是屏東要挑戰的重大議題，因為都市的高齡化，及身障者、婦幼銀髮族對於空間使用的意識也跟著抬頭，現場這麼多人願意提出看法出來討論，非常具有意義。

此次公民咖啡館會議聚焦在身障者、銀髮族，以及整體友善都市的思維進行討論，許多參與民眾都認為目前許多雖規劃為無障礙的設施，設計者卻沒辦法以使用者的角度去施工，反而讓他們覺得「更有障礙」。

友善城市最重要就是讓人民能夠「安居」，人民願意安心居住下來，自然就能吸引投資者進駐，而最好的政策就是透過人民集體討論出來，希望藉由這系列的公民咖啡館論壇來集思廣益，研討出對於屏東最好的一個方向。

工策會預計於6月2日上午，於孫立人行館舉辦系列講座第三場，將討論屏東的一些閒置空間的利用與活化。

(中時)