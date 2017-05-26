獎勵新北績優運動選手 頒獎餐會熱歌勁舞助陣
新北市副市長侯友宜今（26）日晚間以餐會方式在市政府8樓，宴請106年全中運及105學年度五大聯賽(排球、足球、棒球、籃球、壘球)獲得前3名的績優選手、教練與學校，勉勵他們繼續努力，為新北市、台灣爭光。
侯友宜表示，選手能奪牌絕非偶然，除了選手們平日必須努力鍛鍊，也搭配教育局的選才策略與訓練計畫，更需要教練付出心力指導，才能有今日豐碩的成果。也期待今年即將畢業的優秀運動員都能夠留在新北市在地就學，持續為新北市的體育發展共同打拼、再創巔峰。
教育局表示，新北市學校運動代表隊參加106年全中運共榮獲94金、102銀及104銅的獎牌，獎牌數總計300面，居全國之冠。許多代表隊選手更刷新10項大會紀錄:溪崑國中鄭歆瑩於國女組100公尺預賽先以11秒97刷新大會紀錄、決賽再以11秒81改寫大會紀錄，成為國內史上首位跑進12秒的國中女生。
另外，新北市學校參加105學年度五大聯賽成績也相當亮眼，總計抱走2組冠軍、2組亞軍及5組季軍。其中新埔國中棒球隊於103年剛重新成軍，今年即從全國國中棒球硬式組128支隊伍中一路過關斬將，拿下隊史聯賽首座冠軍。
新北市政府教育局為獎勵各競賽種類代表隊選手，本次餐會除了邀請新北市體育總會黃志雄理事長蒞臨現場頒發106年全國中等學校運動會破大會紀錄獎金，還特別邀請到曾多次獲得全國熱舞大賽第一名的新北市立頭前國中「有三間愛心熱舞社」，以熱情洋溢的開場舞蹈為餐會揭開序幕，慰勞各校選手、教練的辛勤苦練與指導。
(中時)
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