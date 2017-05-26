苗栗苑裡蔡氏濟陽堂古蹟 啟動修繕
苗栗縣定古蹟苑裡山腳蔡氏濟陽堂已有180多年歷史，歷經關刀山大地震及長期閒置，部分建築劣化及損壞，縣府多年協調，取得蔡家後代及地方共識，獲得文化部及農委會補助7400萬元，今天開工修繕，預計2019年完工，提供縣府活化利用20年，成為文資保存與休閒觀光新據點。
占地約600坪的蔡氏濟陽堂興建於清嘉慶末年，至已有180多年歷史，為客家與閩南匠師合作的鄉紳大宅，格局、規模或木雕、泥塑交趾等裝修別具特色。
縣府文化觀光局長林彥甫表示，蔡氏濟陽堂於2010年4月依文化資產保存法指定公告為縣定古蹟，並爭取經費啟動修復工程，因產權所有人對古厝保存態度不同，縣府積極協調奔走，才取得蔡家後代及地方共識，期待舊建築活化再利用，重現歷史風華。
縣長徐耀昌、農委會水保局副局長孫明德及蔡家後代，手持金槌在古厝牆上象徵性敲釘，宣示修復工程開工。修復建築師詹益榮表示，蔡氏濟陽堂有豐富且複雜裝飾，修復過程會保留大量舊材料，儘量恢復古蹟原貌。
蔡氏濟陽堂修復完工後，將提供縣府20年使用權，將與藺草協會、山腳社區合作帶動苑裡地區藝文活動，除規畫動態表演、靜態展覽空間，也培訓導覽員，創造文化資產再利用價值。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。