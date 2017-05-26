苗栗苑裡蔡氏濟陽堂古蹟 啟動修繕

苗栗縣定古蹟苑裡山腳蔡氏濟陽堂已有180多年歷史，歷經關刀山大地震及長期閒置，部分建築劣化及損壞。（黎薇攝）

縣長徐耀昌（右一）等人以金槌鑿壁象徵正式開工修繕。（黎薇攝）

苗栗縣定古蹟苑裡山腳蔡氏濟陽堂已有180多年歷史，歷經關刀山大地震及長期閒置，部分建築劣化及損壞，縣府多年協調，取得蔡家後代及地方共識，獲得文化部及農委會補助7400萬元，今天開工修繕，預計2019年完工，提供縣府活化利用20年，成為文資保存與休閒觀光新據點。

占地約600坪的蔡氏濟陽堂興建於清嘉慶末年，至已有180多年歷史，為客家與閩南匠師合作的鄉紳大宅，格局、規模或木雕、泥塑交趾等裝修別具特色。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，蔡氏濟陽堂於2010年4月依文化資產保存法指定公告為縣定古蹟，並爭取經費啟動修復工程，因產權所有人對古厝保存態度不同，縣府積極協調奔走，才取得蔡家後代及地方共識，期待舊建築活化再利用，重現歷史風華。

縣長徐耀昌、農委會水保局副局長孫明德及蔡家後代，手持金槌在古厝牆上象徵性敲釘，宣示修復工程開工。修復建築師詹益榮表示，蔡氏濟陽堂有豐富且複雜裝飾，修復過程會保留大量舊材料，儘量恢復古蹟原貌。

蔡氏濟陽堂修復完工後，將提供縣府20年使用權，將與藺草協會、山腳社區合作帶動苑裡地區藝文活動，除規畫動態表演、靜態展覽空間，也培訓導覽員，創造文化資產再利用價值。

(中時)