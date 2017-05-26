網友亂爆料火災 警方要傳來問

蕭姓網友在網路上亂爆料火警，高市警方要傳來說明。（呂素麗翻攝）

有網友上「爆料公社」亂爆「高雄市民族國小旁豆漿店火災……大停電」，警方實地了解，確認是烏龍爆料，雖然網友PO網2小時就撤下，仍造成不小恐慌，警方查出爆料者是住彰化縣二水的蕭姓網友，今下午發出通知書，要求蕭姓網友到案說明，全案將依社秩法究辦。

高市三民二分局表示，初步查證蕭男年約40歲，下午已委請當地彰化縣田中分局二水分駐所發出通知書，要求蕭男到案說明。

警方指出，5月21日晚間8點，有網友在「爆料公社」PO上1張火警照片，內容指出，高雄市民族國小旁的豆漿店火災，還說已造成附近地區大停電，警方派員實地了解，確認是烏龍一場。

警方說，網路蓄意亂爆料，可能構成社秩法的「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，可依法開罰，最高可裁罰3萬元或拘役3天。

(中時)