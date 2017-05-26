後龍西瓜上市　竹南警啟動護瓜專案

鎮長朱秋隆（左）到好望角附近西瓜田試吃西瓜，為下個月將舉辦的西瓜節宣傳。（黎薇攝）

鎮長朱秋隆（中）到西瓜田了解收成情形，並試吃多汁西瓜。（黎薇攝）

竹南警分局即日起啟動護瓜專案，由員警不定時、不定點與農民合作，加強巡邏增加見警率。（黎薇翻攝）

苗栗縣後龍鎮今年第一批西瓜上市了！後龍鎮長朱秋隆今天到好望角附近西瓜田了解收成情形，並現場試吃多汁西瓜，為下個月登場的西瓜節宣傳。竹南警分局也啟動護瓜專案，在轄內台61線、苗126線、苗11線、苗8線等重要路口加強巡邏，增加見警率。

後龍西瓜這2周就能陸續採收，今年氣候忽冷忽熱，溫差較大，西瓜耗損率高。為確保瓜農收成穩定，竹南警分局後龍、大山、外埔、南勢等派出所組成聯合警力，在台61線、苗126線、苗11線、苗8線等產業道路交會的重要路口實施巡邏、守望及盤查，由員警不定時、定點與農民攜手合作，日夜間交互巡守。

埔派出所義警葉國樑表示，今年天候異常，瓜類產量不如往年多，希望透過有限警力結合無限民力，加強農田巡守。

後龍鎮長朱秋隆說，往年在端午節前就能採收西瓜，今年西瓜較晚熟，目前在中和、南港里開始採收，砂質地種出來的西瓜甜度高，吃起來又沙又甜。後龍鎮公所將於6月10日舉辦西瓜節，協助瓜農推廣鎮內西瓜。

(中時)