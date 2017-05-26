後龍西瓜上市 竹南警啟動護瓜專案
苗栗縣後龍鎮今年第一批西瓜上市了！後龍鎮長朱秋隆今天到好望角附近西瓜田了解收成情形，並現場試吃多汁西瓜，為下個月登場的西瓜節宣傳。竹南警分局也啟動護瓜專案，在轄內台61線、苗126線、苗11線、苗8線等重要路口加強巡邏，增加見警率。
後龍西瓜這2周就能陸續採收，今年氣候忽冷忽熱，溫差較大，西瓜耗損率高。為確保瓜農收成穩定，竹南警分局後龍、大山、外埔、南勢等派出所組成聯合警力，在台61線、苗126線、苗11線、苗8線等產業道路交會的重要路口實施巡邏、守望及盤查，由員警不定時、定點與農民攜手合作，日夜間交互巡守。
埔派出所義警葉國樑表示，今年天候異常，瓜類產量不如往年多，希望透過有限警力結合無限民力，加強農田巡守。
後龍鎮長朱秋隆說，往年在端午節前就能採收西瓜，今年西瓜較晚熟，目前在中和、南港里開始採收，砂質地種出來的西瓜甜度高，吃起來又沙又甜。後龍鎮公所將於6月10日舉辦西瓜節，協助瓜農推廣鎮內西瓜。
(中時)
關鍵字：西瓜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。