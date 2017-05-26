朝陽科大院長鄭家齊 獲波蘭工程學院院士

朝陽科大院長鄭家齊獲波蘭工程學院外籍院士。她在朝陽科大成立的「非破壞檢測中心」積極研究新技術，擁有全台唯一先進的遠距微波動態位移測量儀等設備。（陳淑芬攝）

朝陽科大理工學院院長鄭家齊，以非破壞檢測等專業學術研究貢獻，獲波蘭工程學院外籍院士殊榮，她在2005年在朝陽科大首創全國成立專業「非破壞性中心」，研究多項領先全球檢測技術有成。校長鄭道明指出，該中心推動最新技術、產學合作，提升校方國際能見度，更開拓教學國際化新契機。

鄭家齊曾獲科技部獎勵特殊優秀人才、原子能委員會優良委託研究計畫等獎項；專長為混凝土非破壞檢測及應力波、透地雷達等具前瞻性專業檢測技術；曾發表130多篇論文及180多件檢測技術報告，成果亮眼。

波蘭工程學院是國際工程技術科學聯盟的理事會員，在國際工程領域占有重要一席之地，並擁有國內院士300人、外籍院士50人，鄭家齊能擠身外籍院士殊榮，實屬難得。她同時擔任台灣混凝土學會理事，也將成為台灣及波蘭兩國的工程、理工領域交流的橋梁。

校長鄭道明指出，鄭家齊帶領理工學院蟬聯中國工程師學會產學合作績優單位，創下中區唯一獲獎的大專院校紀錄，理工學院設有「非破壞檢測中心」、「亞洲穀物檢驗中心」、「費洛蒙中心」、「健康種苗中心」及「汙泥資源再利用研發中心」等5個校級研究中心，每年推動產學合作總金額高達6000萬元。

鄭家齊表示，「非破壞檢測中心」以不破壞土木結構為原則，透過聲、光、電磁等技術，檢視混凝土內部損壞狀況及結構安全，目前研究多項領先全球檢測技術，包括火災及風化造成混凝土破壞的深度評估、預力混凝土套管內空洞狀況及混凝土裂縫的環氧樹脂填補成效評估等，都已有重大的研究突破，未來將積極整合相關科學研究數據，使用於現地檢測，提升檢測技術水平。

鄭家齊說，朝陽科大「非破壞檢測中心」有全台唯一的遠距微波動態位移測量儀等精良設備，透過產學合作帶學生接觸專業檢測範疇，包括核能電廠混凝土建物、高鐵土建工程、機場鋪面及高科技廠房等檢測案件，增加師生豐富實務經驗，並打造日後就業的專業基礎及契機。

(中時)