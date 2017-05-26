高手在民間 大魯閣素人全壘打王會是你？

第3屆大魯閣盃壘球全壘打大賽即將點燃戰火。（圖／大魯閣提供）

強棒既出，誰與爭鋒？大魯閣棒壘球打擊場為尋覓「民間高手」，第3屆《大魯閣盃壘球全壘打大賽》強勢回歸，勢必讓國內球壇再掀高潮，不僅為素人重砲手打造專屬舞台，比賽更開設「猛打賞」獎項，若你能成為賽史上，首位將球扛出新莊棒球場全壘打牆外的一代強打，將可抱走10萬元的高額獎金！

大魯閣棒壘球打擊場過去致力於國內棒壘球運動的推動，不僅將「教育」、「公益」的元素融入其中，更全力紮根基層，帶動國球發展，此次全壘打賽事自然不例外，本次大魯閣更與《台灣球芽棒球發展協會》合作，參賽者在比賽過程中，只要將「公益金球」轟出大會設置的全壘打圍網外，大魯閣棒壘球打擊場即捐出1,000元至《台灣球芽棒球發展協會》，以「你開轟、我捐錢」的方式，作為孕育新一代好手的培訓基金。

第3屆《大魯閣盃壘球全壘打大賽》即日起至6/19在《活動咖》開放線上報名，賽事於6/24(六)在新莊棒球場開打，比賽分為預賽、16強、4強與決賽四階段，預賽時採2出局(16強開始為3出局)，挑選16強晉級次輪，自16強開始賽事採單淘汰制，最終冠軍將獲得獎金10,000元、獎盃1座與Artificer手環1支。

大魯閣棒壘球打擊場在4-6月接連推出《大魯閣壘球耐力挑戰賽》、《大魯閣盃壘球全壘打大賽》等賽事，目的在深耕國內棒壘球文化，比賽選用以壘球方式進行，由於難度低兼具安全性，較適合普羅大眾，加入「公益」、「創意」的元素，讓前2屆賽事也獲得熱烈迴響，不僅使各界球友擁有絕佳舞台，更挹注國內基層棒球許多資源，讓優勝者榮膺「素人全壘打王」的稱號，並賦予其推動基層棒球的重要使命，成為名符其實的「慈善重砲手」。！

報名資訊，請搜尋《活動咖》：http://pics.ee/lny3

《大魯閣》：http://www.trk.com.tw/

(中時電子報)