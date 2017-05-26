高手在民間 大魯閣素人全壘打王會是你？
強棒既出，誰與爭鋒？大魯閣棒壘球打擊場為尋覓「民間高手」，第3屆《大魯閣盃壘球全壘打大賽》強勢回歸，勢必讓國內球壇再掀高潮，不僅為素人重砲手打造專屬舞台，比賽更開設「猛打賞」獎項，若你能成為賽史上，首位將球扛出新莊棒球場全壘打牆外的一代強打，將可抱走10萬元的高額獎金！
大魯閣棒壘球打擊場過去致力於國內棒壘球運動的推動，不僅將「教育」、「公益」的元素融入其中，更全力紮根基層，帶動國球發展，此次全壘打賽事自然不例外，本次大魯閣更與《台灣球芽棒球發展協會》合作，參賽者在比賽過程中，只要將「公益金球」轟出大會設置的全壘打圍網外，大魯閣棒壘球打擊場即捐出1,000元至《台灣球芽棒球發展協會》，以「你開轟、我捐錢」的方式，作為孕育新一代好手的培訓基金。
第3屆《大魯閣盃壘球全壘打大賽》即日起至6/19在《活動咖》開放線上報名，賽事於6/24(六)在新莊棒球場開打，比賽分為預賽、16強、4強與決賽四階段，預賽時採2出局(16強開始為3出局)，挑選16強晉級次輪，自16強開始賽事採單淘汰制，最終冠軍將獲得獎金10,000元、獎盃1座與Artificer手環1支。
大魯閣棒壘球打擊場在4-6月接連推出《大魯閣壘球耐力挑戰賽》、《大魯閣盃壘球全壘打大賽》等賽事，目的在深耕國內棒壘球文化，比賽選用以壘球方式進行，由於難度低兼具安全性，較適合普羅大眾，加入「公益」、「創意」的元素，讓前2屆賽事也獲得熱烈迴響，不僅使各界球友擁有絕佳舞台，更挹注國內基層棒球許多資源，讓優勝者榮膺「素人全壘打王」的稱號，並賦予其推動基層棒球的重要使命，成為名符其實的「慈善重砲手」。！
報名資訊，請搜尋《活動咖》：http://pics.ee/lny3
《大魯閣》：http://www.trk.com.tw/
(中時電子報)
關鍵字：大魯閣打擊場
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。