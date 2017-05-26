南投警破獲職業賭場 逮31人移送偵辦

南投縣警方26日在名間地區破獲職業賭場，現場查獲31人全數依賭博罪移送南投地檢署偵辦。（圖/沈揮勝翻攝）

南投警方順利攻堅並控制現場。（圖/沈揮勝翻攝）

警方掌控現場進行蒐證。（圖/沈揮勝翻攝）

南投檢警今(26)日拂曉攻擊，在名間地區破獲職業賭場，帶回李姓主持人、接送司機、把風人員及賭客總共31人，現場查扣賭具及無線電5台、賭資現金118萬元，相關人員訊後全數依賭博罪嫌移送南投地檢署偵辦。

南投縣警局督察長張慈慧表示，督察科靖紀小組與刑警大隊前天接獲情資，指近期在名間鄉有不少外地陌生民眾頻繁進出，經派員探查，發現番仔寮地區一處隱密樹林間的鐵棚中，有數10人聚賭。

經報請南投地檢署檢察官林渝鈞指揮，靖紀小組、刑警大隊率同霹靂小組等30多名警力25日深夜10點多前往埋伏，今天凌晨2點時機成熟，以迅雷不及掩耳之優勢警力攻堅突擊，數10名賭客對於警方突然出現，均措手不及就逮。

警方說，攻堅全程僅1分多鐘，當場查獲推筒仔麻將主持人李姓男子、接送司機呂姓男子，以及蔡姓、李姓與簡姓等3名把風人員，現場26名賭客一併帶回偵訊。

南投縣警局指出，該賭場半年前即開始流竄南投、草屯地區，犯嫌極為狡猾，每日更換載客及聚賭地點，警方查緝不易難以掌握、申請搜索票形同無效，於是報請檢察官指揮偵辦終於突破盲點，得以順利偵破。

(中時)