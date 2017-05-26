鼓勵癌症篩檢 高市衛生局大力行銷

高雄市衛生局26日舉辦「活躍老化雄健康─厝邊醫生免費癌症篩檢」活動，強力宣導，鼓勵民眾篩檢。（呂素麗攝 ）

「沒檢查沒事、有檢查怕有事」是錯誤的觀念！高雄市衛生局今年利用各種管道，大力行銷推廣4項免費癌症篩檢，甚至異業結盟，不斷宣導鼓勵民眾接受篩檢，使得今年4癌篩檢的比例都明顯成長，其中以乳癌篩檢成長最多，比去年同期增加22.3%。

衛生局健康管理科科長郭瑩璱說，「如果健康有問題，不會因為沒有篩檢就會消失」，因此，希望整合各項資源，落實分級制度，讓民眾利用基層醫師，勇於做篩檢。

衛生局26日在81氣爆災區的苓雅區舉辦「活躍老化雄健康─厝邊醫生免費癌症篩檢活動」，由苓雅區衛生所結合雄健康厝邊醫生網絡─林文樹診所、中山加福診所及市立凱旋醫院，鼓勵福海里及福隆里民眾篩檢。

苓雅區衛生所所長翁秀琴說，現場除提供成人健康檢查、4癌篩檢、更特別的是由市立凱旋醫院社區精神科主任吳泓機為民眾進行失智及心理健康檢測，並規畫65歲以上長者衰弱篩檢，讓民眾一次做足相關檢查。

福隆里長郭彌堅和福海里長廖富男都說，兩里已邁入高齡部落，但做乳房及大腸癌檢查的比例仍低，將鼓勵里民「逗陣來檢查顧健康」。

(中時)