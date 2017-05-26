埃及武裝分子襲擊公車 23名基督徒乘客死亡

今年4月發生於埃及坦塔市科普特正教教堂自殺炸彈攻擊事件，共有二座教堂遇襲，造成40餘人死亡與數十人受傷。伊斯蘭國宣稱犯下此案。圖為當時遭到攻擊的科普特教堂外聚集了許多民眾。（圖／美聯社）

據外電報導，埃及明亞省一輛載滿乘客的公車遭到武裝分子攻擊，至少造成23人死亡、25人受傷，死傷乘客多為當地基督徒。

路透說，這次遭到武裝攻擊在首都開羅南方，乘客多為當地科普特人(Coptic)，他們是信奉埃及本地科普特基督正教會。目前已知死亡人數為23人，受傷25人。

法新社報導，去年12月與今年4月埃及發生科普特基督堂遭炸彈攻擊事件，伊斯蘭國(Islamic State)事後聲稱犯下這兩起炸彈攻擊案，並揚言要針對中東地區的基督徒製造更多的恐怖攻擊事件。

科普特正教是埃及的基督徒，為當代埃及的少數民族之一，目前是整個中東地區最大的基督教族群，其人口超過800萬，占埃及總人口的10~15%。

(中時電子報)