埃及武裝分子襲擊公車 23名基督徒乘客死亡
據外電報導，埃及明亞省一輛載滿乘客的公車遭到武裝分子攻擊，至少造成23人死亡、25人受傷，死傷乘客多為當地基督徒。
路透說，這次遭到武裝攻擊在首都開羅南方，乘客多為當地科普特人(Coptic)，他們是信奉埃及本地科普特基督正教會。目前已知死亡人數為23人，受傷25人。
法新社報導，去年12月與今年4月埃及發生科普特基督堂遭炸彈攻擊事件，伊斯蘭國(Islamic State)事後聲稱犯下這兩起炸彈攻擊案，並揚言要針對中東地區的基督徒製造更多的恐怖攻擊事件。
科普特正教是埃及的基督徒，為當代埃及的少數民族之一，目前是整個中東地區最大的基督教族群，其人口超過800萬，占埃及總人口的10~15%。
(中時電子報)
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