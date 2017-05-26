重當超馬「菜鳥」 陳彥博首闖叢林賽

陳彥博即將出征祕魯亞馬遜叢林230公里超馬賽。(林宋以情攝)

「這次叢林賽，真的有第一次跑超馬的感覺。」2016年四大極地馬拉松總冠軍陳彥博，27日將踏上生涯首場叢林超馬賽征途，挑戰祕魯亞馬遜叢林230公里超馬賽，坦言心中忐忑，「覺得自己就像小學生一樣，一切重新開始、重新學習。」

四大極地馬拉松奪冠歸來，陳彥博今年獲台開集團TIDC(台灣創新發展)贊助祕魯亞馬遜叢林超馬，以及9月的義大利白朗峰330公里高山超馬賽，4日即將登場的叢林賽就先讓陳彥博期待又怕受傷害。

有別於以往參賽的超馬，叢林賽高度自海拔3200公尺降到低於海平面的亞馬遜溪流，還要在濕度百分百環境下橫越70多條河流，隨時有暴雨、雷擊可能，6天內完成5階段總里程230公里，猶如荒島求生，陳彥博還必須學習維生技能，包括60秒內搭好吊床。

「叢林根本沒辦法搭帳棚，必須學習60秒內、暴雨淹上地面前搭好吊床。」談到雨林裡的蜘蛛、毒蛇，陳彥博害怕表情毫無遮掩，除此之外還自備手術刀，花10小時學習注射藥劑等資訊，但重重阻礙影響不過他冒險決心。

陳彥博獲台開集團贊助，台開集團董事長邱復生致贈100件TIDC T恤予陳彥博，讓他贈與超馬國際友人。(林宋以情攝)

為了雨林賽，陳彥博上周赴香港15公里賽以賽代訓，他不諱言，一下子就挑戰叢林賽超馬賽，擔心實戰經驗不足在所難免，但他內心已經準備好接受挑戰，「要就來吧，不會多想。」

一如台開集團董事長邱復生所言，「陳彥博是人生的運動員，與自己的生命搏鬥、挑戰，也鼓勵著所有人實現夢想，走出國際。」陳彥博還預告，叢林賽義大利白朗峰超馬結束後將著手新規劃，不久的將來希望邀請國際超馬好手來台，將台灣百岳推上國際，讓台灣花蓮山岳未來成為世界超馬知名景點。」

(中時電子報)