高雄雞蛋用藥殘留超標 上游彰化4雞場暫管制
農委會防檢局今天表示，高雄市衛生局抽驗上市雞蛋，檢出有林可黴素殘留0.125ppm超標(殘留標準為0.05ppm)，經追查雞蛋來源為彰化地區，已確認4家可能的來源場，先進行移動管制與採樣檢驗，等確認其蛋品符合規定後，才准予上市，檢驗結果最快3天後出爐。
防檢局表示，林可黴素為合法准用之動物用藥，主要用於治療家禽呼吸道感染之細菌性疾病。但核准動物用藥品都訂有使用對象動物、用法用量及停藥期，業者應遵照使用。倘查獲違反使用規定者，將處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公布業者資料，籲請蛋禽飼養業者應遵守用藥規定，避免殘留超標受罰。
(中時)
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