桃機第三航廈動工 外觀如大雁飛翔 室內星光熠熠

桃園機場第三航廈進入道路設計圖。（圖片來源：桃園機場公司）

桃園機場第三航廈由西向東側設計圖。（圖片來源：桃園機場公司）

桃園機場第三航廈報到大廳設計圖。（圖片來源：桃園機場公司）

桃園機場第三航廈空側出境及零售商店中心設計圖。（圖片來源：桃園機場公司）

桃園機場第三航廈前庭設計圖。（圖片來源：桃園機場公司）

桃園機場第三航廈於今日上午正式動工，待2020年完工，將能一睹這座結合台灣傳統屋瓦、山脈、波浪、雲海的絕美建築。

桃園機場第三航廈上午動工，預計於2020年完工，2021年試營運，屆時可容納每年2000萬旅客人次；待後續衛星廊廳建設完成，將可容納每年4500萬旅客人次。

第三航廈主體建築為地上四樓，地下二樓，基地面積達118,734平方公尺，相當於101大樓的基地面積的3.9倍，總樓地板面積更達40萬平方公尺。

第三航廈外觀設計如大雁飛翔，並融合台灣傳統屋瓦造型與山脈稜線、波浪及雲海，充分展現出台灣的特色，因而大受評審青睞。

至於航廈大廳，則運用亮面管與錐形組合而成的13萬朵「花瓣」，懸於方格框架，不但能吸音，還能增加採光。在燈光照射下，星光熠熠。且能以WIFI控制燈光高低強弱，塑造出不同氣氛，區隔出不同的場地功能的流動天花板。

(中時電子報)