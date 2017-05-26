夜問打權》特赦扁 小英神隱

夜問打權來賓：董智森（右起）、王育敏、康仁俊、張友驊、唐慧琳、侯漢廷。（圖／中天提供）

陳水扁踩紅線特赦與否起爭議，挺扁派強勢逼迫蔡英文特赦，而小英躲起來不想面對？！旺旺中時民調告知小英人民的聲音：反對特赦！52.7%不贊成特赦，41.4%支持強制返回中監，連泛綠52.7%不贊成扁特赦，蔡英文還在等風向看民意怎吹？連國民黨都催蔡政府不如快特赦！到底阿扁帶給蔡英文什麼炸彈？

世界級笑話！行政院推節電大作戰，賣場吹冷氣可抽獎是那招？面對夏日愈來愈吃緊的電力問題，蔡政府不用愛發電了，今鼓勵人民到賣場當奧客？眾多網友批：「腦殘政策」，電力專家唐慧琳今天用數據再打臉政府的能源政策。

獨家！公營事業專投創投公司，原來這就是蔡政府的「創新產業」？公庫通私庫變魔術，手法大公開！找自己人當公營法人董事年撈百萬 ，手握「開發基金」錢砸生技業，果然生技業變成是蔡政府的金雞母，撥錢轉一手合法落入私人口袋？用國家隊之名創新搬錢法，比陳水扁貪污更高明！難道成立那麼多國家隊，是給綠營拚經濟？不是人民？

俞正聲前所未有公開警告「變相台獨」終會失敗！劍指小英？田弘茂？吳敦義？誰在搞詭讓陸態度轉強硬？今天來賓，有深入解析。

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

(中時電子報)