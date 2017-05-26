2017A＋創意季開幕　國內外學子同場秀創意

文化部文化資產局主辦「2017A＋創意季」開幕，將展至至31日。（陳淑芬攝）

文化部文化資產局主辦的國內學子創意設計聯展競賽「2017A+創意季」26日開幕，今年全國有19所大專院校共879件作品參加角逐，因應政府南下政策邀請到新加坡、印度及中國大陸等設計學校及品牌作品有2000件參加聯展，並首度推出產業媒合會，協助參賽學子爭取與業界合作機會。

「2017A+創意季」今年邁入第八屆，今天在台中文創產業園區開幕，由藝人黃子佼主持，現場安排舞龍舞獅熱鬧開場。

文資局指出，今年活動除了因應政府南下政策，邀請到新加坡、印度及中國大陸等設計學校及品牌作品有2000件參加聯展外，也禮聘3名國際創意設計專家擔任評審，增加國際化的思維，並推出產業媒合會，邀請家具、創意產品及手作設計業者等到場，與各校參展代表溝通互動，建立學子與業界接觸平台，為學生爭取合作機會。

活動期間由今日起至31日，包括有設計展、國際創意論壇、駐點表演、創意市集、學生分享論壇及產業媒合會等活動，民眾可利用端午連假參加這場年輕設計創意展出。

(中時)