大專高球賽 城市大5金3銀1銅大贏家

城市大范姜皓詮後來居上，公開男子組奪金。(大會提供)

105大專院校高爾夫錦標賽今(26)日，在新竹新豐高爾夫球場完成最後1回合決賽，台北城市科技大學連續第3年成為最大贏家，囊括一般男生?女生組團體2金及個人賽3金3銀1銅，累計贏得5金3銀1銅。國立體育大學包辦公開男生、女生組團體2金及個人賽1金1銀，以3金1銀居次。台北市立大學拿到公開男生、女生組團體2銀及個人賽2銅，以2銀2銅排第3。團體賽冠軍獎助學金1萬5千元，亞軍1萬元，季軍5千元。

國體大陳宇茹，公開女子組首度稱后。(大會提供)

個人公開男生組城市科技大學的范姜皓詮，今天打出當日最低桿68桿，以總桿平標準桿288桿，後來居上奪得冠軍。公開女生組，國立體育大學的陳宇茹以294桿，登上后座，2人各得獎助學金1萬元。

公開男生組，國立體育大學葉昱辰290桿獲得銀牌，台北市立大學王鉦棋與輔仁大學邱瀚霆，同以295桿並列第3。

公開女生組，城市科技大學李欣301桿獲銀牌，台北市立大學林子麒304桿獲銅牌。

一般男生組，城市科技大學林尚澤，以298桿輕鬆摘冠，成功達成2連霸。一般女生組，城市科技大學戴嘉汶以299桿首次拿到金牌。

一般男生組，城市科技大學蔡岷宏，以四回合總桿316桿，得銀牌，獎助學金六千元。建國科技大學張文揚，以四回合總桿317桿，拿銅牌，獎助學金四千元。

公開男生組競爭最為激烈，同為職業選手的范姜皓詮與葉昱辰兩人相互纏鬥，范姜皓詮抓下5鳥1柏忌，以低於標準桿4桿的68桿，在關鍵第7洞，打出博蒂，葉昱辰卻吞下柏忌，范姜皓詮一舉超越葉昱辰，演出逆轉2桿勝，這也是范姜皓詮今年首冠。

范姜皓詮表示，今天整體表現滿意，4回合僅第1天推桿不太理想，其他3回合基本上都有達到自己的要求。他並指出，新豐是他的主場，高中開始就在這裡練球，迄今差不多有7、8年，打得好是應該的。還好原本右手的傷已復原，今年將以台巡賽為主，希望能不斷打出好成績。

奪得公開女子組冠軍的職業選手陳宇茹，首次在這場比賽摘金，這也是她今年的首冠。她表示，由於這是她首次參加大專比賽，所以一開始不知道水準在那裡，所幸表現還算平穩，她五年沒來過新豐球場打球，感覺特別有挑戰性。她說，能拿到冠軍很開心，但如果拿到職業賽冠軍會更開心，下個月將去北京與香港比賽。

大專體總高爾夫委員會主任委員王宏宗表示，大專盃高爾夫錦標賽已接手第3年，他從第1年開始就以職業比賽的標準、規格來做，重點在於尊重選手，得到選手良好的反應與回饋。

(中時電子報)