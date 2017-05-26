日本前美濃市長石川道政 美濃體驗包粽
日本岐阜縣前美濃市長石川道政一行三人到台灣自由行，趁著端午佳節前夕到訪美濃區，第一站抵達南興社區參與區公所舉辦的包愛心粽關懷送暖活動，石川道政看到大家團結包愛心粽十分感動，誇讚台灣人真有愛心。
此次包愛心粽活動由美濃農會贊助當地生產的糯米，由旗山南勝聖母堂、花鄉會館及吉崧食品有限公司挹注食材等經費，最後由社區關懷據點長輩志工們包2600顆粽子，分送給400多戶低收入戶及獨居老人。
參與包粽的73歲志工阿嬤吳連妹說，昨天清晨5點就起來工作，從清洗粽葉、炒粽料到包粽子，都由志工們一手包辦，熱騰騰的粽子能夠送到弱勢獨居戶家中，心裡感覺非常快樂，一點都不覺得累。
石川道政市長等人在現場品嘗了道地美濃客家粽，區長謝鶴琳向他解釋，這些粽子是社區長輩志工無私奉獻合力完成，社區有不少8旬高齡長輩，依然充滿活力，彼此互相照護，更奉獻自己關懷弱勢，讓石川道政深受感動，讚賞台灣人有愛心。
(中時)
關鍵字：石川道政
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