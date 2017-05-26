日修正《自衛隊法》 轉讓中古防衛裝備給東協各國

允許日本自衛隊將中古防衛裝備免費或低價轉讓給他國的修正《自衛隊法》26日上午在參院院會上通過，並正式立法。日本政府為牽制在東海、南海上活動頻繁的中國，擬以搜索、救難等名義，將練習機和船舶等轉讓給東協（ASEAN）各國。

安倍政府2014年4月在內閣會議上決定了「防衛裝備轉移3原則」，作為防衛裝備共同開發和擴大出口遵循規則。日本也開始積極地推動與他國合作開發武器或提供武器，2015年10月還成立了防衛裝備廳。

自衛隊去年原本要有償出借海上自衛隊的「TC-90」教練機給菲律賓，但菲律賓希望日本能無償轉讓。日本礙於《財政法》而無法無償轉讓，故這次的修法將財政法的例外規定加進《自衛隊法》中。

日本《財政法》規定，國有財產不得在不設合理價格的情況下轉讓或出借。這次修正《自衛隊法》中，設了《財政法》特外條款，允許自衛隊可以例外地將使用過的船舶、飛機等中古裝備轉讓給他國。

通過這次的修法，海上自衛隊便可將教練機無償轉讓給菲律賓。日本轉讓防衛裝備給東協各國，主要是希望和東協各國加強防衛合作，以牽制在南海積極設軍事據點的中國。

(中時)