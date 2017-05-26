林奕含案傳10餘證人 南檢：無助案情
補教名師陳星遭指控性侵女作家林奕含案，風波愈演烈，儘管偵辦此案的台南地檢署檢察官，已透過管呼籲雙方不要再對外放話，但雙方陣營仍沒收手的打算，目前南檢已傳喚包括林奕含父母、配偶和高中好友等逾10位的證人到案說明，惟仍無法掌握關鍵證據。
台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘表示，陳姓補教老師遭指控性侵案，因對社會風氣影響極大，經媒體報導後，南檢在5月1日即主動簽分他字案調查，並由主任檢察官帶領2位婦幼專組檢察官集體偵辦。
南檢在5月9日傳喚陳星到案，並搜索陳星台北住處後，陳星向檢方供稱，他在8、9年前，林奕含剛考上台北醫學大學牙醫系的時候，兩人曾經交往2個月的時間，後來他和太太在台北某飯店，和林奕含、林的父母談判，兩人才中止交往關係。
由於檢方搜索陳星住處，並未掌握任何證據，南檢5月15日、16日、17日和19日，也分別傳喚了林奕含的父母、配偶和林奕含的高中好友、補習班幹部，針對有無目睹性侵案、或聽聞、林奕含的交友情形，進行查證，惟這些證人的說詞，均無助於案情的突破。
5月21日起，南檢又陸續傳喚了林奕含的高中老師、同學、出版商，檢方訊問的重點，仍鎖定林奕含高中時期的感情世界，檢方至目前為止，偵查動作，仍在設法拚湊林奕含在高中時期，是否即和補教名師交往。
辦案人員透露，檢警接下來還會訪查替林奕含看診的醫師、護理人員，希望能釐清一些關鍵的時間點，惟辦案人員坦承，目前檢警掌握的證物，全部都只是傳聞傳證，未來不排除再傳喚陳星、林奕含的父母到案查證。
(中時)
關鍵字：林奕含
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