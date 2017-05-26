高雄首選玉荷包禮盒開賣 ，限量訂購，民眾要吃玉荷包把握時機。（林雅惠攝）

端午佳節將近，玉荷包荔枝逐漸進入採收期，受到暖冬及去年災害復原等因素影響，今年產期延後，預計再過一週就進入盛產期，高市今年產量約為往年3-4成，喜歡吃玉荷包的老饕們要把握時間，錯過就要等明年了。

高市大樹區是國內產玉荷包最大宗地區，大樹區農會總幹事張清榮說，大樹玉荷包去年受到尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風影響樹勢，枝葉減少，年初冷空氣不夠，沒機會休眠儲存養分，等到冷時都已分芽完畢，開花率才4到5成，著果率不到3成，今年的產量大約有5400公噸。

張清榮說，以往不少民眾於端午節前訂購玉荷包送禮，但因今年產季延後，過了端午節玉荷包才真正大量盛產，民眾不妨改到6月初選購。

高市府農業局表示，農業局粒裝玉荷包禮盒訂購平台已逐漸獲得消費者信任，自5月初即陸續有民眾打電話詢問玉荷包禮盒訂購開放時間，成了民眾訂購玉荷包禮盒的最佳管道。

農業局指出，粒裝玉荷包禮盒即日起開放訂購，出貨時段為6月2到10日，頂級規格一盒800元，特級規格一盒600元，今年玉荷包產量仍不多，為了維持一貫的品質，禮盒供應採限量方式，訂完為止。

(中時)