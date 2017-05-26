言承旭挺蔡康永 網友全歪樓喊：志玲姊姊

言承旭頻被傳和林志玲有望復合。（圖／中時資料照）

言承旭發文挺蔡康永的導演處女作。（圖／取自言承旭微博）

網友留言全歪樓，把重點放在林志玲身上。（圖／取自微博）

蔡康永首次執導的電影處女作《吃吃的愛》明（27日）將上映，引來大S、范瑋琪、楊冪、黃曉明等眾多星友轉發預告大力支持，而今（26日）言承旭也幫忙宣傳，但底下網友留言卻全歪了樓，紛紛笑稱「是挺志玲姊姊吧！」

言承旭今在微博轉發蔡康永的預告文章，寫下：「挺第一次當導演的康永哥」，足見支持對方的心意。不過，由於近來和他頻傳有復合可能的林志玲，也在《吃吃的愛》尬上一角，因此言承旭此舉被不少網友解讀成，他也在委婉地支持林志玲，紛紛在底下留言「明明挺的是林志玲，順便挺了下康永哥吧」、「康永哥是假，志玲姊姊是真」，相當逗趣。

(中時電子報)