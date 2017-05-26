大樹九曲堂三鐵微旅行 體驗高屏溪之美

日治時期即以水質優良聞名的大樹九曲堂地區孕育了豐富的產業和文化，市府都發局與高市舊鐵橋協會合作舉辦「九曲堂三鐵巡禮-鐵道X鐵馬X鐵橋」活動，邀請市民朋友於6月4日(日)下午來趟低碳小旅行，親身體驗大樹的高屏溪之美。

九曲堂地區因高屏溪得天獨厚的水資源，擁有飯田豐二紀念碑、泰芳鳳梨會社、竹寮取水站、下淡水溪舊鐵橋與溼地、曹公圳頭五孔頷等豐富的觀光與文化資產，昔時有「若食大樹水，無肥嘛會美（水）」俗諺廣為流傳，大樹區更於2013年榮獲「國際宜居城市獎」銅獎的肯定，足見其深厚的自然與人文底蘊。

都發局局長李怡德說，為彰顯九曲堂獨特的鐵道小鎮風情，規劃搭鐵路、騎鐵馬、逛舊鐵橋的三鐵巡禮活動，帶領民眾深度體驗大樹獨特的水文化及推廣綠色低碳的旅遊型態。

三鐵巡禮活動將從九曲堂火車站集合出發，隨後騎乘自行車由導覽人員帶領至舊鐵橋天空步道解說舊鐵橋的歷史典故與溼地生態環境，體驗蛋染DIY的手作課程後沿著高屏溪踏查曹公圳的發源地，本次活動免費但名額有限額滿為止，有興趣的市民可起於網路報名。

(中時)