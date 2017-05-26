疑似詐賭 情侶遭押回家取款

警方破獲陳男等強盜案，查扣金鍊、借據、空氣槍等證物。（楊明峰翻攝）

桃園市大溪警分局25日接獲桃園市大溪區齋明街民宅糾紛案，派員趕到查獲陳姓男子等7人涉嫌押走1對溫姓情侶，搶走其49000元現金及2條金項鍊，又強逼簽下各1張各100萬的借據，還要向溫母要錢，警方當場逮獲3人，另4人在逃中，全案依強盜、妨礙自由及傷害移送偵辦。

警方調查，溫姓被害人疑似到某賭場詐賭，欠了陳嫌50萬元，25日出現在苗栗某賭場時，被陳嫌等人發現抓走，壓到大溪住家向家人取款時，被家人報警，進而遭逮獲。

(中時)