用行動挺奧賽 簡秀枝幫台數科按讚

用行動挺奧賽 典藏藝術家社長簡秀枝(右二)幫台數科按讚(本報資料照片)

故宮博物院正熱烈舉辦奧塞展，這場國際級的藝術盛宴「奧塞30在故宮」，4月下旬開幕以來，已有8萬人次到院參觀，還有許多企業包場贊助；不過，從台北看展很簡單，從台中包車北上看展則要很有心才能做到。財經專家謝金河知名的藝術評論家太太、典藏藝術家社長簡秀枝就在臉書發文肯定來自中台灣的台數科用行動支持藝術。

簡秀枝的臉書有5700多個追蹤者，她也經常在媒體發表重量級的藝術介紹和評論，今天她用36張照片來分享昨晚的《奧塞30故宮》之夜，特別提到台數科對藝術的贊助，是這個展覽開展以來，第一次企業從台中包車北上。

簡秀枝的臉書文章標題是「包遊覽車北上藝術回饋，台數科廖紫岑格局不凡」，內文提到，「如果每一個決策者，都可以把公司自強活動，辦到故宮博物院來；如果每一個攻城掠地的企業家，都可以把《奧塞》貴賓之夜，當作埋鍋造飯的第一步，台灣社會將更富人文風景。」

簡秀枝提到，台數科董事長簡森垣、執行長廖紫岑，昨（25）日晚上，帶著產業同好與公司員工，千里迢迢，從台中包遊覽車北上，到故宮博物院舉辦《奧塞30故宮》之夜，讓超過500名民眾，在茶點咖啡香、專業導覧服務下，享受浪漫藝術饗宴。

文中表示，台數科以中部為基地，是公認企圖心旺盛的後起之秀。對文化藝術一直保持高度熱情的執行長廖紫岑，在品覧藝術的「獨樂樂，不如眾樂樂」心情下，慷慨解囊贊助「奧塞美術30在故宮」活動，包下昨晚「奧塞故宮30之夜」，誠意十足推廣藝術文化。

簡秀枝說，故宮博物院長林正儀，台大教授柯承恩都力讃廖紫岑的良苦用心，也期待更多企業家效仿，讓精緻藝術在台灣，更有基底。她認為台數科投入藝術贊助的具體行動，展現了企業領航人的格局與熱忱，令人敬佩。

(中時電子報)