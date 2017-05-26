人安基金會中壢站 發送端午健康包

人安基金會發送端午節禮品給街友。（楊明峰攝）

現場舉辦義剪活動。（楊明峰攝）

50歲女街友阿瑛，遭家人遺棄後，淪落街頭，由人安基金會中壢平安站提供吃、住，更學會賣地瓜賺取零用錢，她跟其他街友一樣，在端午節無法與家人團聚過節，因此26日獲人安基金會發送「端午健康包」，有粽子外，更有口罩、帽子、清潔沐浴用品，以加強街友清潔，預防疾病。

人安基金會邀請240位寒士，每人提供1份端午粽子等禮品，更加發內含口罩、帽子、清潔沐浴用品的健康包，現場更有健康操帶動跳、義剪活動，希望以「疾病防治」為主題，提早幫街友過節，也宣導相關衛教概念，希望街友重視清潔，以防腸胃、皮膚等疾病。

阿瑛跟著其他人領完禮品，相當開心，背後卻有心酸故事。她說，國小畢業後，為了協助家計，就到紡織廠做女工，之後在美容院當過洗頭小妹、做過租工，婚後生有2子，因故受丈夫遺棄，淪落街頭，應徵臨時工又不穩定，因此過著有一餐沒一餐的生活，好在受人安基金會協助，學會烤地瓜技能，如今在桃園統領百貨側門擺攤，1天還有幾百塊的收入。

阿瑛個性樂觀，談起家人並不埋怨，只說「大家各走個的路」，只希望擺攤後收入穩定，有天能夠存到錢後，能夠租房子自立。

(中時)