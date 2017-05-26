黨代表拱選桃園市長 吳志揚仍未表態

被問到明年選桃園市長？立委吳志揚仍未表態。（楊明峰攝）

立委、前桃園縣長吳志揚26日在中壢舉行「國民黨Lucky Seven逆轉勝座談茶敘」，與桃園新任黨代表們進行茶敘，有黨代表公開拱選2018年桃園市長。吳志揚事後受訪表示，這時期的個人得失不要放太重、個人表態沒有意義，等待新任黨主席規畫，但不是等待黨主席欽點。

吳志揚指出，國民黨這幾個月的發展相當重要，如果氣勢做起來，很多人就有意願跳出來，再循黨內機制，挑出最好的、勝選把握的人選。如果這幾個月來，國民黨還是分崩離析，誰來選都很難選，因此他先聚集黨代表茶會，幫桃園市黨部祝賀黨代表，盼等到未來黨主席就任時，不要各有情節在裡頭。

被問到是否挑戰2018年桃園市長？吳志揚表示，等待新任的黨主席規畫，而不是等待欽點。黨務需要革新，包含立院黨團戰力，配合新認黨主席重新整理。地方各地需要相關人選，而不是用老思維，「大家都有開疆闢土的責任也不一定」。

(中時)