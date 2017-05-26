警力有限，民力無窮！中市警6分局為義警充電

台中市警察局第6分局義交參與訓練課程，培 訓專業能力精益求精。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局分局長林樹徽感謝義交人員無私奉獻及熱心協勤，為交安貢獻心力。（盧金足翻攝）

台中市警察局第6分局的義交團隊平日、假日及國定假日犧牲閒暇時間，投入台中市交通疏導維護活動，用路人可在各路口瞥見橘色身影，以簡潔俐落之手勢、洪亮哨音，指揮車輛，是市區交通順暢的幕後功臣。

警察局第6分局分局長林樹徽表示，第6分局轄區，有大雅、台中交流道，也有逢甲夜市及新光三越、大遠百兩大百貨公司，最近朝馬路虹揚橋調撥車道的實施，都需大量義交協勤，在全國警力短缺的狀況下，幸有義交人員無私奉獻及熱心協勤，為交安貢獻心力。

他盼藉由訓練安排，義交人員執行交通疏導協勤工作，能提高警覺注意本身服勤安全，使工作能更加順利及專業。

為讓義警加強訓練，警察局第6分局請來各領域專業講師教授指導「交通相關法令」、「民防法規及執勤安全」及「全民國防教育簡介」，並實地帶領成員操作「交通指揮手勢訓練」，為實際執勤增加更多能力和經驗。

(中時)