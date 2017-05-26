台南市立總圖書館動土 108年9月完工啟用
總經費達18億的台南市立總圖書館工程由荷蘭與台灣兩地建築師團隊合作得標設計，26日在永康砲校動土，共分地下2層、地上5層，占地1.5公頃，戶外綠地規劃兒童主題景觀公園，預計108年9月完工啟用。
台南市舊市立圖書館位在台南公園旁，使用已逾40餘年，雖經翻修，仍明顯不敷使用，台南市政府計畫在永康砲校原址新建台南市立圖書館新總館，定位為兼具綜合性與研究型的城市公共圖書館。
動工的台南市立總圖書館占地1.5公頃，地下2層、地上5層，樓地版總面積1萬1000坪，導入數位學習、親子遊憩、五感體驗空間，並在4樓設台南名人堂，還有300人的小劇場、國際會議廳，還有文創複合空間，並將成為全台最大量日據時期古書收藏的博物館。戶外還有15公頃的綠地公園，設有開放的表演場地。
「要作到其他城市居民羨慕的程度」台南市長賴清德26日主持動土儀式，提到總圖的動土，讓台南向書香城市目標邁進一大步。他解釋任內爭取許多重大工程，包括國家圖書館在新營成立南分館、加上美術館、圖書館，是為了要台南保持台灣第一，媲美國際城市，這樣錢花的才有意義。
台南市文化局長葉澤山認為壯麗的硬體還需軟體政策搭配，未來市民借閱圖書，將可「甲館借，乙館還」，採區域性服務市民，提升市民借書意願。
台南市立總圖書館座落永康砲校，提供周遭居民便利的閱讀環境，還沒動土，周邊就有不少高樓住宅建案正在興建，廣告也都打著比鄰圖書館而居的口號，為當地增值不少地價。
(中時)
關鍵字：圖書館
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