仁德高速公路側車道逢雨必淹 南市水利局改善窘境

水利局為有效解仁德交流道周邊道路逢雨必淹的窘境，以高低地逕流分離的方式，搭配抽水機組改善，今年汛期可驗收成果。（水利局提供）

東區虎尾寮裕平路以北至裕農路等路段，每次下雨都會因淹水而封路，造成周邊交通大打結，水利局為改善此情況，施作分流工程。（水利局提供）

東區虎尾寮因地勢較高，每逢下雨，雨水就會積淹在地勢低窪地區，最嚴重時淹水高度可達成人的腰部。（水利局提供）

仁德高速公路交流道側車道周邊地勢低窪，往年每逢大雨一來，就會因淹水而封路，造成交通大打結，連指揮交通的員警也感到相當無奈，水利局為改善此窘境，以高低地逕流分離的方式，加上抽水機組解決淹水問題，今年汛期時應可發揮功效。

水利局副局長黃文彥指出，因東區虎尾寮地勢較高，每到豪大雨時，雨水順勢而下時，下游三爺溪排水系統未整治完成，再遇上高速公路阻擋，形成圍堤效應，導致低窪的仁德高速公路周邊側車道受淹水之苦。

黃文彥說，虎尾寮周邊道路像是裕農路、裕平路等，都是市區重要交通要塞，每逢大雨一來，道路都因淹水而需封路，影響交通疏運，且每每淹水高度都達6、70公分，最嚴重可達成人的腰部，連幫忙指揮交通的員警碰上大雨，都感到很無奈。

因此，水利局為改善淹水情況，去年利用高低地逕流分離的方式，以裕平路為分界，將高處的水透過新建箱涵銜接，直接排入三爺溪內，而低窪地區的水流則利用抽水平台，一樣抽出排放至三爺溪，未來也會將三爺溪瓶頸段河道拓寬，以免排水斷面不足。

針對東區虎尾寮地區周邊排水改善工程，日前裕平路以北至裕農路已順利完工，抽水機組也設置完成，而裕平路以南至中正路改善工程今年8月可發包，工期約210天；黃文彥表示，裕農路至太子路高速公路積淹問題，今年汛期可望驗收部分成果。

(中時)