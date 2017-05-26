拒絕飯局 他慘遭撤換9年代言人

方中信被指日前出席廣州活動言行失當，遭撤換代言。(取自微博、東網)

方中信。(本報系資料照，羅永銘攝)

港星方中信形象良好，在陸劇《芈月傳》飾演深情秦王擄獲不少女粉絲芳心，近來卻傳出因為他在廣州參加代言活動，言行失當，導致合作長達9年的手錶品牌撤換他代言人身分。不過，港媒就爆出，其實並非方中信言行失當，而是與他拒絕客戶飯局有關。

該品牌日前在微博PO出聲明，稱方中信今年520在廣州出席活動時，完全與其品牌代言人身分不符，令公司管理者與在場嘉賓萬分尷尬，也影響品牌多年來建立形象，即刻中止方中信代言人身分。

不過網友就力挺方中信明明態度就很親和，更翻出他520在活動上慘遭大媽熊抱的尷尬模樣，不過方中信就向港媒回應：「多一事不如少一事，不想多提這件事！」有傳方中信被撤換代言人內幕，是與他拒絕客戶飯局和拍照有關。

(中時電子報)