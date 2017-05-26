拒絕飯局 他慘遭撤換9年代言人
港星方中信形象良好，在陸劇《芈月傳》飾演深情秦王擄獲不少女粉絲芳心，近來卻傳出因為他在廣州參加代言活動，言行失當，導致合作長達9年的手錶品牌撤換他代言人身分。不過，港媒就爆出，其實並非方中信言行失當，而是與他拒絕客戶飯局有關。
該品牌日前在微博PO出聲明，稱方中信今年520在廣州出席活動時，完全與其品牌代言人身分不符，令公司管理者與在場嘉賓萬分尷尬，也影響品牌多年來建立形象，即刻中止方中信代言人身分。
不過網友就力挺方中信明明態度就很親和，更翻出他520在活動上慘遭大媽熊抱的尷尬模樣，不過方中信就向港媒回應：「多一事不如少一事，不想多提這件事！」有傳方中信被撤換代言人內幕，是與他拒絕客戶飯局和拍照有關。
(中時電子報)
關鍵字：方中信、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。