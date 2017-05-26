曾文家商校長愛偶成痴　幸福熊祝福畢業生

曾文家商校長陳藝昕愛偶成痴，不僅喜歡收集玩偶熊，更找來廠商特製穿著學校制服的「幸福熊」，讓今年的畢業生摸彩。（萬于甄攝）

穿著曾文家商制服、體育服的玩偶熊，模樣相當可愛，讓不少學生、教職員都想擁有，但校長陳藝昕表示，因玩偶的制服需訂做，因此數量相當有限，無法讓大家訂購。（萬于甄攝）

從高中開始就喜愛收藏玩偶的曾文家商校長陳藝昕，連辦公室內都擺放不少玩偶，她說，每次看到這些玩偶都感到相當療癒。（萬于甄攝）

高校校長愛偶成痴，國立曾文家商校長陳藝昕從高中起就愛收集布偶熊，至今大大小小的玩偶熊收藏超過200隻，陳藝昕除把校長室打造成玩偶熊屋外，今年特請廠商製作穿著曾文家商制服的「幸福熊」，在畢業典禮時提供學生摸彩，帶回家珍藏。

每個人高中職時期多少對穿著制服雖有些厭倦，但畢業後，卻又會懷念那些穿制服所經歷的回憶，而曾文家商校長陳藝昕覺得學校的制服相當美麗，特地找來廠商訂製縮小版的校服及體育服，並讓玩偶熊穿上，擺放在校長辦公室內，可愛的模樣，讓校內有意購買的詢問度不低。

陳藝昕說，因一般學生穿著的制服和布偶比例不一樣，製作過程相當費工，尚無法產量，不過，今年已找廠商製作穿著校服及體育服的「幸福熊」各2隻，讓畢業典禮時無法上台領獎的學生，可以有機會領獎，也藉此祝福學生展翅高飛。

除了「幸福熊」外，陳藝昕的辦公室內還有許多各式各樣的玩偶，就如同一間小型的玩偶屋，陳藝昕有些不好意思的說，每次在繁忙工作時刻，看到這些可愛的布偶，就感到「相當療癒」，家中也有滿屋的玩偶，大大小小將近蒐藏200隻。

這些玩偶是陳藝昕從高中時期就開始慢慢蒐藏的寶貝，雖已擔任校長的她，仍保有一顆赤子之心，也讓學生感到相當溫暖親切。

(中時)