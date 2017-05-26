議員批捷運聯開持有車位 賤租財團
台北市議員李慶鋒26日在交通部門質詢時指出，台北市政府捷運聯合開發大樓之一、位於忠孝復興捷運站精華地段的SOGO復興館，市府持有的停車格，竟然每月只以4600元向SOGO收取租金，對照SOGO收取的停車費，市府吃大虧。
對此，北市聯開處表示，4600元的月租費是估價師經過精算，並將民眾購物需求、購物停車免費的因素考量進去，並非圖利財團。
李慶鋒說，SOGO復興館台北市政府持分的比例是29.11%，相當於擁有商場樓地板面積5499坪以及184席停車位。位於黃金地段的184席停車位，竟然一個車位每個月只向SOGO收取4600元的租金。
根據SOGO復興館的停車收費標準，是每個小時120元，每天營業時間是早上9點到下午10點30分，共13.5個小時。換言之，只要3個營業日就可以收到4860元，其他超過的時段所收取的停車費，等於是業者的暴利。
李慶鋒表示，一席停車位收取4600元的月租金，甚至比許多台北市公有路外停車場的出售給民眾的月票費用都便宜許多，台北市240個公有路外停車場當中，販售月票費用超過4600元的，就有134個，市有財產賤租給財團的不合理現象，有圖利財團之嫌。
聯合開發處長魏國華表示，雖然區域行情不止於此，但由於市府持有的停車場是商場附屬的車位，並非長期租給某特定用戶使用，因此估算的租金有不同標準，換言之，由於商場停車是流動的，所以經5家由地政局委託的估價師精算後的結果，決定收取這樣的金額。目前這個價格從去年起算，合約是9年。
(中時)
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