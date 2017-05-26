今年夏天廣州珠江 將出現三次大潮

龍舟水(農曆五月初五端午節前後的較大降水)到了，中國廣州珠江即將出現三次大潮。據廣東天文專家李建基透露，今年夏季廣州珠江將會出現三次天文大潮（太陽和月亮的引潮合力的最大時期之潮）。分別在5月27日前後、6月25日前後、7月24日前後。

李建基預計，這三次天文大潮最高潮位的時間，以發生在當天12時至15時的機率最高，若無颱風、暴雨和洪水，這三次天文大潮都不會對廣州造成任何災難。

尤其在5月26日3時44分，太陽、月亮和地球排成近似一條直線（朔）；5月26日9時21分，月亮距離地球為今年全年最近，「三星一線」和「地月全年最近」，兩者在6小時內出現，十分罕見。而這次天文大潮期的水位，將會是廣州珠江今年的最高潮位。

(旺報)