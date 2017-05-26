天良諾克感冒液竄改效期 高市全面下架回收
天良生物科技公司竄改「天良諾克治痛感冒液」藥品有效日期，高雄市衛生局與消保官今天聯合查緝天良藥品，到目前為止，已清查全市藥局960家，查獲有購入及販賣遭竄改的「天良諾克治痛感冒液」藥局74家共5981瓶，均已當埸勒令業者立即下架回收。
為積極為市民健康把關，高市衛生局於25日下午3點接獲衛褔部食藥署通知，天良生物科技公司竄改「天良諾克治痛感冒液」藥品有效日期，請各縣市衛生局配合轄區藥品回收情形，衛生局立即通知全市各區衛生所展開全面查緝，要求商家下架回收不得再販售。
偽藥事件層出不窮，衛生局連續3周查獲正露丸、金平膜衣錠及諾克治痛感冒液等過期藥品；衛生局今天會同市府消保官聯合查緝市面販售的「天良諾克治痛感冒液」等藥品，若發現現場有陳列或販賣及庫存過期藥品，責請他們立即下架回收。
衛生局表示，對於隱匿不配合的商家，依據藥事法第94條處以2至10萬元罰鍰。
衛生局呼籲，吃過期藥品除了會造成療效力減弱，影響病情進展，過期藥品還可能會分解出有害物質，對身體產生傷害，民眾家中若有「天良諾克治痛感冒液」，不管任何批號效期，請立即停止使用，若有其他過期藥品也請停止使用以免對肝、腎造成負擔。
(中時)
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