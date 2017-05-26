學者提新事證 籲保留天外天劇場

古蹟結構專家施忠賢（右）認為天外天的圓頂結構特殊，應保留為市定古蹟。（馬瑞君攝）

曾是台灣最豪華劇院的台中市「天外天劇場」，文史團體送審文資身分遭駁回，古蹟結構專家施忠賢提出，天外天的圓頂構造特殊，在同時期建築中全台圓頂之冠，具有保存價值，台中台中舊城復興協會將以此為新事證，再次向台中市文資處提出重審，搶救天外天劇場。

結構技師施忠賢、建築師謝文泰，今下午到天外天劇場勘查；施忠賢說，台灣有幾座知名的圓頂建築，例如：台中市役所、台北州廳、台南地方法院與台灣博物館，其中台北州廳的圓頂跨距11.63公尺最大；但天外天劇場的圓頂採鋼構，跨距長達18.65公尺，同時期的建築中最大，且圓頂坡度接近於平屋頂、結構特殊。

天外天劇場於1936年開幕，在當時是台灣最豪華的劇院，原本屬於台中仕紳吳鸞旂宅邸，後改建為天外天劇場，放映電影、演出京劇、歌仔戲；經多次轉手後，內部原貌已拆除，外觀仍保留主結構。

天外天劇場多次送審，但台中市文資審議委員會認為不具文資身分，加上所有權人反對，市府日前發函所有權人可處分建築物。趕在此關鍵時刻，台中舊城復興協會再以圓頂結構的新事證，送到台中市文資處，希望能搶救天外天。

施忠賢指出，天外天屬於私人劇院，卻設有跨距超大的圓頂，具有重要性與代表性，他從事古蹟結構研究多年，這座建築應該保留，具有市定古蹟的文資潛力。

(中時)