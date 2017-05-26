47分鐘剋敵 詹詠然單月3冠差一步

詹詠然（左）搭檔詹皓晴，史特拉斯堡女網賽闖進決賽。（劉雪貞提供）

5月戰績強勢11勝1負，我國女網好手詹詠然，法國史特拉斯堡網賽聯手妹妹詹皓晴，26日四強賽僅花不到47分鐘就6比0、6比1拍落斯洛伐克史坎蘿娃（Chantal Skamlova）／荷蘭瓦坎諾（Eva Wacanno），詹詠然更締造紅土11連勝，搶下決賽門票。

詹詠然史特拉斯堡網賽與詹皓晴「合體」為法網暖身，26日四強並未遭遇太多抵抗，首盤甚至賞對手「鴨蛋」，次盤雖然開局被破發，但隨後連下6局沒再給史坎蘿娃／瓦坎諾一絲機會，花不到47分鐘挺進決賽。

詹詠然5月賽事戰績輝煌，唯一一敗就是月初的美國查爾斯頓網賽，之後締造11連勝，先與「瑞士公主」辛吉絲先後在馬德里、羅馬賽合拍豪取8連勝兩度封后，史特拉斯堡「姊妹聯手」也笑納決賽門票，連續3賽事闖進決賽，明面對德國搭檔德拉奎（Casey Dellacqua）／巴蒂（Ashleigh Barty）放眼12連勝、5月第3冠。

(中時電子報)