47分鐘剋敵 詹詠然單月3冠差一步
5月戰績強勢11勝1負，我國女網好手詹詠然，法國史特拉斯堡網賽聯手妹妹詹皓晴，26日四強賽僅花不到47分鐘就6比0、6比1拍落斯洛伐克史坎蘿娃（Chantal Skamlova）／荷蘭瓦坎諾（Eva Wacanno），詹詠然更締造紅土11連勝，搶下決賽門票。
詹詠然史特拉斯堡網賽與詹皓晴「合體」為法網暖身，26日四強並未遭遇太多抵抗，首盤甚至賞對手「鴨蛋」，次盤雖然開局被破發，但隨後連下6局沒再給史坎蘿娃／瓦坎諾一絲機會，花不到47分鐘挺進決賽。
詹詠然5月賽事戰績輝煌，唯一一敗就是月初的美國查爾斯頓網賽，之後締造11連勝，先與「瑞士公主」辛吉絲先後在馬德里、羅馬賽合拍豪取8連勝兩度封后，史特拉斯堡「姊妹聯手」也笑納決賽門票，連續3賽事闖進決賽，明面對德國搭檔德拉奎（Casey Dellacqua）／巴蒂（Ashleigh Barty）放眼12連勝、5月第3冠。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。