中市西屯區里鄰長研習會 林佳龍盼落實宜居城市
台中市西屯區公所舉行里鄰長研習會，市長林佳龍與民政局長蔡世寅、西屯區長何國裕共同出席，林佳龍感謝全體里鄰長在地方默默耕耘的辛勞，他也向里鄰長說明市府的施政願景以及整體發展藍圖，期許大家與市府一同努力，持續落實台中為最宜居的生活首都。
林佳龍表示，西屯區是高度開發的住商重鎮，商業活動相當密集繁榮，人口數也不斷增加，是台中市人口數第二高的行政區，市府在西屯區挹注相當多的建設資源，希望從都會區向外輻散，進而帶動其它周邊區域的經濟共榮，整體提升台中市的均衡發展。
林佳龍也說明目前市府施政發展藍圖，台中市區域計畫目前已送內政部審議，計畫內容包括大台中123（1條山手線、2大海空港、3大副都心），積極向中央爭取相關建設經費。交通建設包括捷運綠線延伸彰化、捷運藍線，74號環狀線、國道1號、國道3號及國道4號等中央管道路興建閘道相接，可舒緩中清路、五權西路、環中路的車流。
產業發展部分，則透過發展水湳經貿園區打造台中成為智慧城市；還有筏子溪整治、長照2.0、老人共餐共學、親子館、托育托老服務等社會福利，希望逐步落實台中市成為宜居城市的願景。
(中時)
關鍵字：林佳龍
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