中市西屯區里鄰長研習會 林佳龍盼落實宜居城市

中時
中市西屯區里鄰長研習會，林佳龍盼共同攜手落實宜居城市
台中市長林佳龍站到第一線向里鄰長說明市府的施政願景以及整體發展藍圖。（盧金足翻攝）

台中市西屯區公所舉行里鄰長研習會，市長林佳龍與民政局長蔡世寅、西屯區長何國裕共同出席，林佳龍感謝全體里鄰長在地方默默耕耘的辛勞，他也向里鄰長說明市府的施政願景以及整體發展藍圖，期許大家與市府一同努力，持續落實台中為最宜居的生活首都。

林佳龍表示，西屯區是高度開發的住商重鎮，商業活動相當密集繁榮，人口數也不斷增加，是台中市人口數第二高的行政區，市府在西屯區挹注相當多的建設資源，希望從都會區向外輻散，進而帶動其它周邊區域的經濟共榮，整體提升台中市的均衡發展。

林佳龍也說明目前市府施政發展藍圖，台中市區域計畫目前已送內政部審議，計畫內容包括大台中123（1條山手線、2大海空港、3大副都心），積極向中央爭取相關建設經費。交通建設包括捷運綠線延伸彰化、捷運藍線，74號環狀線、國道1號、國道3號及國道4號等中央管道路興建閘道相接，可舒緩中清路、五權西路、環中路的車流。

產業發展部分，則透過發展水湳經貿園區打造台中成為智慧城市；還有筏子溪整治、長照2.0、老人共餐共學、親子館、托育托老服務等社會福利，希望逐步落實台中市成為宜居城市的願景。

(中時)

關鍵字：林佳龍
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。