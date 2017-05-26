中市西屯區里鄰長研習會 林佳龍盼落實宜居城市

台中市長林佳龍站到第一線向里鄰長說明市府的施政願景以及整體發展藍圖。（盧金足翻攝）

台中市西屯區公所舉行里鄰長研習會，市長林佳龍與民政局長蔡世寅、西屯區長何國裕共同出席，林佳龍感謝全體里鄰長在地方默默耕耘的辛勞，他也向里鄰長說明市府的施政願景以及整體發展藍圖，期許大家與市府一同努力，持續落實台中為最宜居的生活首都。

林佳龍表示，西屯區是高度開發的住商重鎮，商業活動相當密集繁榮，人口數也不斷增加，是台中市人口數第二高的行政區，市府在西屯區挹注相當多的建設資源，希望從都會區向外輻散，進而帶動其它周邊區域的經濟共榮，整體提升台中市的均衡發展。

林佳龍也說明目前市府施政發展藍圖，台中市區域計畫目前已送內政部審議，計畫內容包括大台中123（1條山手線、2大海空港、3大副都心），積極向中央爭取相關建設經費。交通建設包括捷運綠線延伸彰化、捷運藍線，74號環狀線、國道1號、國道3號及國道4號等中央管道路興建閘道相接，可舒緩中清路、五權西路、環中路的車流。

產業發展部分，則透過發展水湳經貿園區打造台中成為智慧城市；還有筏子溪整治、長照2.0、老人共餐共學、親子館、托育托老服務等社會福利，希望逐步落實台中市成為宜居城市的願景。

(中時)