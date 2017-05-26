端午假前慰勞員警　中市第一警分局溫馨加菜

台中市第一警分局分局長孫太康（右）在端午連假前為員工加菜。（陳淑芬翻攝）

端午連續佳節，人民保母警察仍須堅守崗位，投入社會治安、交通及為民服務工作。台中市第一警分局分局長孫太康及警友辦事處主任林傳凱連續2天在員工餐廳加菜，還搬來消暑的大西瓜，讓警察員工們都「足甘心」！

第一警分局分局長孫太康與第一分局警友辦事處主任林傳凱，於端午佳節在員工餐廳加菜2天，以豐盛的佳餚慰勞警察同仁連續假期上班的辛勞。

警方最近執行打擊詐騙勤務，炎熱天氣下在外奔波辛勞，員工餐廳特別搬來消暑的大西瓜給各內、外勤同仁來享用，讓同仁們倍感溫馨。

在分局工作近40年的行政助理「貴姐」表示，第一分局就像她第二個家，很高興能在這個溫暖的大家庭裡工作，尤其是在端午佳節獲得溫馨的鼓勵，很感謝長官的用心。

(中時)