鍾肇政文學獎增加長篇小說 總獎金300萬
2017桃園鍾肇政文學獎開始徵件，類別包括短篇小說、長篇小說、報導文學、兒童文學、散文及新詩，總獎金高達300萬元，其中長篇小說組將徵選出正獎2名，每位頒發50萬元獎金，桃園市長鄭文燦表示，鍾肇政文學獎的精神在於用文學創作，書寫時代、感情，也表達對生活的想像，期許「桃園鍾肇政文學獎」成為台灣重要的文學獎項。
鄭文燦表示，音樂和文學不可分離，在過去很長一段時間，文學與詩歌、小說、說書都是密不可分的，而文學發展為閱讀形式，已經是很後來的事情，2016年諾貝爾文學獎就由巴布狄倫（Bob Dylan）獲獎，展現文學與歌曲的結合；「2017桃園鍾肇政文學獎」以「在花季裡寫同調」為主題，要用音樂譜出經典文學。
鄭文燦表示，鍾老是大河小說的重要推手，他所創作的《濁流三部曲》，對於發掘台灣歷史故事及客家文化的認同都有極大貢獻，為此，「2017桃園鍾肇政文學獎」特別增加「長篇小說」類別，並舉辦4場全國長篇小說導讀。
文化局表示，長篇小說組的收件時間至今年12月30日止，其他類別的收件時間則到今年8月20日止。
(中時)
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