75歲老父噎到 子逆向駕車奔醫院警鳴笛開道

林男隔天也親筆書寫一封感謝信向中平所警員楊世雄和洪毅華致謝，感謝警方為他們開道，讓父親能及時到醫院治療。（陳心瑜翻攝）

新北市新莊區43歲林姓男子24日晚間10時30分許因急著帶誤食而噎到的父親就醫，逆向行駛行經中華路、復興路口時，遭正在巡邏的新莊警分局中平所警員楊世雄和洪毅華攔下，林男焦急表示急著帶75歲父親就醫，警方馬上開啟警用機車蜂鳴器幫忙開道，讓父子倆最短時間內趕抵醫院。

警方表示，林男父親疑因誤食乾燥劑而噎到，協助開道後，安全抵達衛福部台北醫院就診，幸林父經診治後已無大礙，林男隔天也親筆書寫一封感謝信向中平所警員楊世雄和洪毅華致謝。

(中時)