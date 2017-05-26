大溪閒置市2用地 市府將多元開發
大溪市2市場用地閒置多年，市議員陳治文26日表示，這裡橫跨一心、一德、田心三3里，附近圖書館1位難求，而信仰中心普濟堂陣頭也沒位置放，桃園市長鄭文燦表示，這塊用地的確可以開發及綜合多元使用進行規畫，完成規畫草案後安排現地勘查。
陳治文表示，一德里、一心里、田心里為大溪區人口集中地區，占大溪總人口數19.29％，附近僅有下田心社區活動中心及一德社區辦公室，然而里民活動頻繁，該處活動中心已不敷使用，周邊極需有社區活動中心的規畫。
老城區的圖書館僅有大溪分館，總面積118坪，館藏量僅56,612冊，座位數也僅有88位，周邊民眾實有新增圖書館之需求；另「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典暨遶境儀式」為桃園市重要的文化資產之一，社頭文化已累積超過百年的文物資源，地方上缺乏典藏、展示文物空間，建議設置大溪「社頭文化館」，陳治文說，這些都希望可以在市2用地利用。
鄭文燦表示，市2用地的開發規畫除了商場，也可以納入其他設施，提高大溪區市中心土地的使用強度，包括圖書館、里民活動中心，也可設立社頭文化館，典藏大溪地區百年來超過30個社頭的文物；研議設立鳳飛飛文物紀念館，保存台灣歌謠歷史重要的里程碑的相關文物。
(中時)
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